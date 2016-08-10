У Мексиці кількість жертв шторму "Ерл" збільшилася до 49

09:23, 10 серпня 2016
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На сході Мексики не менше 49 людей загинули в результаті проливних дощів і зсувів, викликаних штормом "Ерл".

Reuters
Reuters

Не менше 49 людей загинули в результаті проливних дощів і зсувів, викликаних тропічним штормом "Ерл", на сході Мексики, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві влади.

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Зокрема, губернатор штату Пуебла Рафаель Морено Вальє підтвердив загибель 35 місцевих жителів. У регіоні триває пошук зниклих безвісти. За оцінками влади, під завалами можуть перебувати 30 осіб.

У штаті Веракрус кількість жертв збільшилася до 13, понад 1200 осіб були змушені покинути свої будинки. Зсуви порушили зв'язок з кількома населеними пунктами. Ще один підліток загинув у штаті Ідальго.

Нагадаємо, кількість жертв повеней, що обрушилися на Македонію в результаті проливних дощів, збільшилася до 22.

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