У Мексиці кількість жертв шторму "Ерл" збільшилася до 49
На сході Мексики не менше 49 людей загинули в результаті проливних дощів і зсувів, викликаних штормом "Ерл".
Не менше 49 людей загинули в результаті проливних дощів і зсувів, викликаних тропічним штормом "Ерл", на сході Мексики, повідомляє ТАСС з посиланням на місцеві влади.
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Зокрема, губернатор штату Пуебла Рафаель Морено Вальє підтвердив загибель 35 місцевих жителів. У регіоні триває пошук зниклих безвісти. За оцінками влади, під завалами можуть перебувати 30 осіб.
У штаті Веракрус кількість жертв збільшилася до 13, понад 1200 осіб були змушені покинути свої будинки. Зсуви порушили зв'язок з кількома населеними пунктами. Ще один підліток загинув у штаті Ідальго.
Нагадаємо, кількість жертв повеней, що обрушилися на Македонію в результаті проливних дощів, збільшилася до 22.
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