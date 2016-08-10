Українців попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
У багатьох областях 10-11 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
За прогнозами Укргідрометцентру, 10-11 серпня у більшості південних, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Житомирській та Київській (10 серпня і у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській) областях утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
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"Випалювання сухостою на сільгоспугіддях, необережне поводження з вогнем, непогашений сірник, недопалок у цей період можуть стати причиною масштабних пожеж. Крім того, вогонь може перекинутися на поряд розташовані приватні будинки, господарчі споруди, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісові насадження", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники просять громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки та не провокувати загорання в екосистемах.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
- випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу;
- розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
- заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети;
- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101".
Нагадаємо, у Чернігівській області встановлено найвищий, п'ятий, клас пожежної небезпеки.
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