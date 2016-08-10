У Канаді горить 240 га лісу

11:31, 10 серпня 2016
3681
0

У провінції Нова Шотландія недалеко від національного парку Кеджімкуджік сталася пожежа.

REUTERS
REUTERS

У канадській провінції Нова Шотландія поруч з національним парком Кеджімкуджік горить 240 га лісу, повідомляє CBC News.

В Іспанії спалахнула лісова пожежа, є жертви

У вівторок, 9 серпня, у регіоні було зареєстровано дві лісові пожежі. Жителів провінції попереджають про можливе забруднення повітря через поширення диму.

Зараз площа пожежі становить 240 га. За інформацією рятувальників, вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю 25-30 м на хвилину.

Нагадаємо, в національному лісі Сан-Бернардіно (Каліфорнія, США) 7 серпня, розпочався лісова пожежа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +20° У Києві завтра без опадів, температура до +20°
Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз) Завтра в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогоноз)
Завтра до України прийде похолодання - синоптик Завтра до України прийде похолодання - синоптик
Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото) Виверження вулкана Фуего у Гватемалі показали з космосу (фото)
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин