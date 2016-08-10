У Канаді горить 240 га лісу

У провінції Нова Шотландія недалеко від національного парку Кеджімкуджік сталася пожежа.

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У канадській провінції Нова Шотландія поруч з національним парком Кеджімкуджік горить 240 га лісу, повідомляє CBC News.

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У вівторок, 9 серпня, у регіоні було зареєстровано дві лісові пожежі. Жителів провінції попереджають про можливе забруднення повітря через поширення диму.

Зараз площа пожежі становить 240 га. За інформацією рятувальників, вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю 25-30 м на хвилину.

Нагадаємо, в національному лісі Сан-Бернардіно (Каліфорнія, США) 7 серпня, розпочався лісова пожежа.