У Гонконзі за три години сталося 5 тисяч ударів блискавок

Під час грози в Гонконзі зафіксували 5 тис. ударів блискавок.

У Гонконзі за три години сталося 5 тис. ударів блискавок / УНІАН

У вівторок, 8 серпня, у Гонконзі зафіксували майже 5 тис. ударів блискавок за три години, повідомляє scmp.com.

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Через спеку і низький тиск у регіоні пройшли сильні зливи з грозами, місцями випало більше 50 мм опадів.

За словами старшого наукового співробітника обсерваторії Гонконгу, з 11:00 до 13:59 блискавки вдарили 4884 рази, з них 3242 - з 12:00 до 12:59.

Нагадаємо, у Білгород-Дністровському районі Одеської області під час спортивно-музичного фестивалю Z-Games від удару блискавки загинула людина.