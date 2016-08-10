На українських автодорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі
Сьогодні і в четвер на дорогах України до +35°, місцями очікуються опади.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +29°... +33°. Завтра на цьому маршруті температура до +35°, опадів не очікується.
На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, у Львівській області можливий дощ, температура в дорозі +23° ... +30°. У четвер очікуються опади, температура до +30°.
Сьогодні в Україні до +35°, місцями дощі з грозами (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +34°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +35°.
У напрямку Харкова сьогодні місцями очікуються грози. Температура в дорозі до +29°. 11 серпня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +29°... +31°.
За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +28° ... +30°. За даним напрямком в четвер дощі, температура до +30°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°