На українських автодорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

13:00, 10 серпня 2016
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Сьогодні і в четвер на дорогах України до +35°, місцями очікуються опади.

loginincorrect.livejournal.com
На дорогах України температура підніметься до +35° / loginincorrect.livejournal.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +29°... +33°. Завтра на цьому маршруті температура до +35°, опадів не очікується.

На трасі Київ - Ужгород у середу невелика хмарність, у Львівській області можливий дощ, температура в дорозі +23° ... +30°. У четвер очікуються опади, температура до +30°.

Сьогодні в Україні до +35°, місцями дощі з грозами (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +34°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +35°.

У напрямку Харкова сьогодні місцями очікуються грози. Температура в дорозі до +29°. 11 серпня подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +29°... +31°.

За маршрутом Київ - Чернівці без опадів, температура +28° ... +30°. За даним напрямком в четвер дощі, температура до +30°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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