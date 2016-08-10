У Канаді пронеслися три руйнівних торнадо (відео)

У результаті торнадо в провінції Манітоба перекинувся шкільний автобус.

У Канаді промайнули три руйнівних торнадо / cbc.ca

У канадській провінції Манітоба в понеділок, 8 серпня, пронеслися три торнадо. У результаті перекинувся шкільний автобус, повідомляє CBC News.

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Найбільше постраждав населений пункт Вейвейсікаппо, де проживає корінне населення.

Стихія пошкодила сім житлових будинків, у результаті чого 50 людей залишилися без даху над головою.

Повідомлень про постраждалих поки не надходило.

Нагадаємо, на сході Мексики не менше 49 людей загинули в результаті проливних дощів і зсувів, викликаних штормом "Ерл".