В Україні очікується різке похолодання

У четвер-п’ятницю в Україні очікується різка зміна погодних умов.

В Україні очікується різка зміна погодних умов / УНІАН

За прогнозами Укргідрометцентру, 11-12 серпня очікується різка зміна погодних умов. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зокрема, пройдуть грозові дощі, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-22 м/с, 11 серпня на Закарпатті та Карпатах, 12 серпня у центральних областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі; починаючи із західних областей температура повітря знизиться: нічна - на 3-6°, денна - на 10-15°.

Нагадаємо, у багатьох областях 10-11 серпня утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.