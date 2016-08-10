У результаті лісових пожеж на Мадейрі загинули троє людей

З острова було евакуйовано більше тисячі людей.

Reuters

Три людини загинули, більше тисячі були евакуйовані в результаті лісової пожежі на португальському острові Мадейра, повідомляє The Telegraph.

Читайте також Українців попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

У місті Фуншал пожежа зруйнувала кілька будівель, включаючи один з готелів, де дві людини отримали травми.

У вівторок поліція затримала 24-річного чоловіка за підозрою у навмисному підпалі. Примітно, що у нього вже є судимість за підпал.

Вогонь гасять більше 3 тис. пожежників, але пагорби і ліси перешкоджають їхній роботі.

Нагадаємо, в канадській провінції Нова Шотландія поруч з національним парком Кеджімкуджік горить 240 га лісу.