Завтра у багатьох областях пройдуть дощі, на заході України похолодає (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 серпня, у західних областях похолодає, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
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У Львові 11 серпня очікується злива, вночі +9°, вдень +15°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.
У Вінниці у четвер очікуються опади. Температура вночі +11°, вдень +23°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +35°, вітер мінливий, легкий.
У Харьковев четвер гроза, температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер східний та південно-східний, легкий.
У Дніпрі на завтра синоптики ясну погодуй. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.
У Сімферополі без опадів. Температура вночі +20°, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.
У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +34°, вітер східний, легкий.
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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +29°, вдень +33°. Вітер західний, легкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°