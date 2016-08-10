Завтра у багатьох областях пройдуть дощі, на заході України похолодає (карта)

18:30, 10 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 11 серпня, у західних областях похолодає, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

kyiv.depo.ua
У багатьох областях завтра пройдуть дощі / kyiv.depo.ua

У Києві завтра без опадів, вночі +12°, вдень +31°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

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У Львові 11 серпня очікується злива, вночі +9°, вдень +15°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра дощ. Температура повітря вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

У Вінниці у четвер очікуються опади. Температура вночі +11°, вдень +23°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +17°, вдень +35°, вітер мінливий, легкий.

УНИАН
В Україні завтра до +35° / УНІАН

У Харьковев четвер гроза, температура вночі +19°, вдень +31°. Вітер східний та південно-східний, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики ясну погодуй. Температура вночі +21°, вдень +34°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +20°, вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +22°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 4.6 м/с.

У Краматорську в четвер хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +34°, вітер східний, легкий.

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У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +29°, вдень +33°. Вітер західний, легкий.

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