У Києві завтра до +31°, опадів не очікується

19:00, 10 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +31°.

holy-mozart.livejournal.com
У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

На українських автодорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:41, а зайде о 20:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 серпня, в західних областях похолодає, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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