У Києві завтра до +31°, опадів не очікується

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня у столиці без опадів, температура повітря вдень +31°.

У Києві завтра без опадів / holy-mozart.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +18°.

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Вітер мінливий, до 5.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:41, а зайде о 20:24.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 11 серпня, в західних областях похолодає, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.