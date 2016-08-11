Полтаву накрила сильна злива з градом (фото, відео)
Увечері, 10 серпня, Полтаву накрила сильна злива з градом.
Про це повідомляє Полтавщина.
Близько 21 години раптово розпочався сильний вітер, потім пішов дощ, а слідом за ним і рясний град.
Через сильну негоду в Одесі затопило вулиці та повалило дерева (фото, відео)
Як зазначає видання, в окремих випадках розмір льоду досягав куриного яйця, при цьому, на піку негоди швидкість вітру сягала 20-22 м/сек.
Користувачі соцмереж пишуть, що у центрі міста град сягав розміру квасолини або 5-копіїчної монети, а у мікрорайоні "Половки" опади були розміром курячого яйця, додає видання Коло.
Негода тривала близько години, але за цей час вулиці Полтави перетворилися на річки, деяким мешканцям міста град пошкодив машини, побив вікна або пластикову обшивку на балконі.
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