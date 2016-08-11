У багатьох областях сьогодні очікуються дощі, вдень до +36° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

У більшості областей сьогодні без опадів / ukraina.ucoz.com

У столиці без опадів, удень +31°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

Читайте також На українських автодорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

У Львові 11 серпня дощ, температура повітря вдень +16°. Вітер мінливий, помірний.

У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +19°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці злива. Температура +23°. Вітер мінливий, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +35°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Сьогодні В Україні до +36° / УНІАН

У Харкові дощ. Температура до +31°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +36°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +35°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.

У Краматорську в четвер ясно, вдень +33°. Вітер мінливий, легкий.

Читайте також В Україні очікується різке похолодання

У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 2.8 м/с.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.