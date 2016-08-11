У багатьох областях сьогодні очікуються дощі, вдень до +36° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.
У столиці без опадів, удень +31°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
На українських автодорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі
У Львові 11 серпня дощ, температура повітря вдень +16°. Вітер мінливий, помірний.
У Луцьку сьогодні очікуються опади. Температура повітря вдень +19°. Вітер північний та північно-західний, до 5.5 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці злива. Температура +23°. Вітер мінливий, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють сонячну погоду, температура вдень +35°, вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Харкові дощ. Температура до +31°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +36°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Дніпрі сонячна погода. Температура повітря +35°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 5.4 м/с.
У Краматорську в четвер ясно, вдень +33°. Вітер мінливий, легкий.
В Україні очікується різке похолодання
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +34°. Вітер східний та північно-східний, до 2.8 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°