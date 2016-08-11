Сьогодні в Києві температура підніметься до +31°, без опадів

08:30, 11 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня у столиці повітря прогріється до +31°, опадів не очікується.

УНИАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

На українських автодорогах водіїв очікує спекотна погода, місцями пройдуть дощі

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:41, а зайде о 20:24.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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