Сьогодні в Києві температура підніметься до +31°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, 11 серпня у столиці повітря прогріється до +31°, опадів не очікується.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:41, а зайде о 20:24.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

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