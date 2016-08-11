Через лісову пожежу неподалік від Марселя евакуювали сотні людей (фоторепортаж)

09:28, 11 серпня 2016
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У Франції евакуювали сотні людей через лісову пожежу.

Reuters
Reuters

Лісова пожежа у Франції рухається в бік Марселя, рятувальникам довелося евакуювати місцеве населення, повідомляє The Guardian.

У Канаді горить 240 га лісу

Заступник мера Марселя Жюльєн Руас назвав масштаб пожежі "винятковим" і попросив людей триматися подалі від доріг.

У містах Вітроль і Ле-Пенн-Мірабо вогонь, який поширюється з великою швидкістю, знищив кілька будинків і близько 20 транспортних засобів.

З вогнем борються 1800 пожежників, на даний момент вогонь знищив понад 2000 га землі.

Нагадаємо, три людини загинули, більше тисячі були евакуйовані в результаті лісової пожежі на португальському острові Мадейра.

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