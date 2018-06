У Коннектикуті пройшла серія торнадо (фото)

Про це повідомляє The Weather Channel.

Швидкість вітру досягала 112 км/год, e результаті повалені дерева та лінії електропередач, зруйновано кілька будинків.

У Норт-Хейвені блискавка потрапила в трансформатор, залишивши тим самим 500 користувачів без електроенергії.

Поліція просить жителів міста не виходити з дому.

Жителі міста Мідлтаун кажуть, що сильний вітер тривав кілька хвилин, і за звуками був схожий на "бомбу, що вибухнула".

Photos arriving from folks across the state.

Reports of a microburst in North Haven, Hamden.

Crews are on it @WTNH pic.twitter.com/jFF4USV7tu