У Коннектикуті пройшла серія торнадо (фото)

10:29, 11 серпня 2016
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У Норт-Хейвені (штат Коннектикут, США), e середу, 10 серпня, пронеслися два торнадо.

twitter.com @ReneeChmiel
У Коннектикуті пройшла серія торнадо / twitter.com @ReneeChmiel

Про це повідомляє The Weather Channel.

Швидкість вітру досягала 112 км/год, e результаті повалені дерева та лінії електропередач, зруйновано кілька будинків.

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У Норт-Хейвені блискавка потрапила в трансформатор, залишивши тим самим 500 користувачів без електроенергії.

Поліція просить жителів міста не виходити з дому.

Жителі міста Мідлтаун кажуть, що сильний вітер тривав кілька хвилин, і за звуками був схожий на "бомбу, що вибухнула".

Нагадаємо, у канадській провінції Манітоба в понеділок, 8 серпня, промайнули три торнадо. У результаті перекинувся шкільний автобус.

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