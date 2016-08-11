У Коннектикуті пройшла серія торнадо (фото)
У Норт-Хейвені (штат Коннектикут, США), e середу, 10 серпня, пронеслися два торнадо.
Про це повідомляє The Weather Channel.
Швидкість вітру досягала 112 км/год, e результаті повалені дерева та лінії електропередач, зруйновано кілька будинків.
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У Норт-Хейвені блискавка потрапила в трансформатор, залишивши тим самим 500 користувачів без електроенергії.
Поліція просить жителів міста не виходити з дому.
Жителі міста Мідлтаун кажуть, що сильний вітер тривав кілька хвилин, і за звуками був схожий на "бомбу, що вибухнула".
Photos arriving from folks across the state.— Scott McDonnell (@ScottMcDonnell_) August 10, 2016
Reports of a microburst in North Haven, Hamden.
Crews are on it @WTNH pic.twitter.com/jFF4USV7tu
Нагадаємо, у канадській провінції Манітоба в понеділок, 8 серпня, промайнули три торнадо. У результаті перекинувся шкільний автобус.
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