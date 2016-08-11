Учора, 10 серпня, внаслідок несприятливих погодних умов (гроза, сильні пориви вітру) у трьох районах Дніпропетровської області (Новомосковському - 3, Криничанському - 17 та Софіївському - 2) сталося знеструмлення 22 населених пунктів.

Злива затопила кілька районів Дніпропетровщини | 056.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У містах Дніпро та Кривий Ріг через захаращеність водостічних систем сталося часткове підтоплення окремих вулиць дощовими потоками, о 23:00 вода з вулиць зійшла.

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У Кривому Розі сталося падіння близько 17 дерев, внаслідок чого пошкоджено 2 автомобілі та покрівлі 2 приватних будинків.

Зазначається, що жертв та постраждалих немає. Аварійними бригадами комунальних служб дерева розпилені та прибрані.

Нагадаємо, увечері, 10 серпня, у Полтаві раптово розпочався сильний вітер, потім пішов дощ, а слідом за ним і рясний град.