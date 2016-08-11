На Київщині очікується різке похолодання 12 серпня

12:07, 11 серпня 2016
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У п’ятницю, 12 серпня, на Київщині очікується різка зміна погодних умов.

УНИАН
На Київщині очікується різке похолодання / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні в Києві температура підніметься до +31°, без опадів

"12 серпня на Київщині очікується різка зміна погодних умов: пройдуть грозові дощі, денна температура знизиться до 16-19°", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Укргідрометцентру, 11-12 серпня в Україні очікується різка зміна погодних умов.

Зокрема, пройдуть грозові дощі, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-22 м/с.

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