На Київщині очікується різке похолодання 12 серпня

У п’ятницю, 12 серпня, на Київщині очікується різка зміна погодних умов.

На Київщині очікується різке похолодання / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"12 серпня на Київщині очікується різка зміна погодних умов: пройдуть грозові дощі, денна температура знизиться до 16-19°", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Укргідрометцентру, 11-12 серпня в Україні очікується різка зміна погодних умов.

Зокрема, пройдуть грозові дощі, в окремих районах град, пориви вітру та шквали 15-22 м/с.