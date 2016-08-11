На дорогах України очікуються дощі, температура до +35°
Сьогодні і в п'ятницю на українських дорогах пройдуть дощі, температура підніметься до +35°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +31°... +35°. Завтра на цьому маршруті температура до +25°, пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород у четвер очікуються опади, температура в дорозі +12° ... +27°. У п'ятницю невелика хмарність, у Київській та Житомирській областях пройдуть дощі, температура до +21°.
У багатьох областях сьогодні очікуються дощі, вдень до +36° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, малохмарно. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +34°.
У напрямку Харкова сьогодні місцями очікуються опади. Температура в дорозі до +32°. 12 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати дощ, температура +15°... +33°.
За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, температура +18° ... +28°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть доджі, температура до +20°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°