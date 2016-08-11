На дорогах України очікуються дощі, температура до +35°

Сьогодні і в п'ятницю на українських дорогах пройдуть дощі, температура підніметься до +35°.

На дорогах України очікуються дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +31°... +35°. Завтра на цьому маршруті температура до +25°, пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у четвер очікуються опади, температура в дорозі +12° ... +27°. У п'ятницю невелика хмарність, у Київській та Житомирській областях пройдуть дощі, температура до +21°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +35°, малохмарно. Завтра на даному маршруті місцями пройдуть дощі, температура до +34°.

У напрямку Харкова сьогодні місцями очікуються опади. Температура в дорозі до +32°. 12 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати дощ, температура +15°... +33°.

За маршрутом Київ - Чернівці очікуються опади, температура +18° ... +28°. За даним напрямком в п'ятницю місцями пройдуть доджі, температура до +20°.

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