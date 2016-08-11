У липні в Китаї в результаті стихійних лих загинули 612 осіб

14:49, 11 серпня 2016
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За липень у Китаї в результаті стихійних лих загинули не менше 612 осіб.

Reuters
Reuters

Про це повідомило Міністерство цивільної адміністрації КНР, передає Xinhua.

Тайфун "Мірінае" вирує у Китаї

Минулого місяця Китай пережив ряд повеней, тайфунів і геологічних катастроф. Збиток становить близько 35 млрд дол.

Стихії знищили 7,3 га сільськогосподарських угідь та більше 1,5 млн га посівів.

Крім того, 671 особа досі вважаються зниклими без вести, у країні зруйновано 1,8 млн будинків.

Нагадаємо, на початку місяця влада китайської провінції Гуйчжоу евакуювала з небезпечних районів близько 7 тис. мешканців через тайфун "Ніда".

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