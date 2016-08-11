Через повені в Нігерії сотні людей залишилися без даху над головою

16:00, 11 серпня 2016
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У нігерійському місті Мару понад 800 осіб залишилися без даху над головою в результаті повені

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Daily Post.

Через проливні дощі в Індії обвалився міст, понад 20 осіб зникли безвісти (відео)

Під час повені було зруйновано 52 будинки, зараз місцева влада оцінює збитки, завдані стихією.

Місцеве метеорологічне агентство просить людей, які живуть поблизу річок, на час покинути свої будинки через загрозу нових повеней. Крім того, жителів північних регіонів країни закликають готуватися до надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, за липень у Китаї в результаті стихійного лиха загинули не менше 612 осіб.

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