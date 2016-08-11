Завтра у багатьох областях України пройдуть дощі, температура до +36° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 серпня в Україні до +36°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
У Києві завтра дощ, вночі - +11°, вдень +16°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.
На дорогах України очікуються дощі, температура до +35°
У Львові 12 серпня невелика хмарність, вночі +6°, вдень +19°. Вітер північний, легкий.
У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +8°, вдень +16°. Вітер північно-західний, до 4.1 м/с.
У Вінниці в п'ятницю очікується дощ. Температура вночі +8°, вдень +20°. Вітер північний, слабкий.
Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +12°, вдень +23°, вітер мінливий, свіжий.
У Харкові у п'ятницю гроза, температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.
У Дніпрі на завтра синоптики ясну погодуй. Температура вночі +14°, вдень +34°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
У Сімферополі дощ з грозою. Температура вночі +19°, вдень +33°. Вітер мінливий, легкий.
Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +22°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +34°, вітер мінливий, легкий.
На Київщині очікується різке похолодання 12 серпня
У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +21°, вдень +35°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°