Завтра у багатьох областях України пройдуть дощі, температура до +36° (карта)

18:30, 11 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 12 серпня в Україні до +36°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

volynnews.com
У багатьох областях завтра пройдуть дощі / volynnews.com

У Києві завтра дощ, вночі - +11°, вдень +16°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

На дорогах України очікуються дощі, температура до +35°

У Львові 12 серпня невелика хмарність, вночі +6°, вдень +19°. Вітер північний, легкий.

У Луцьку завтра без опадів. Температура повітря вночі +8°, вдень +16°. Вітер північно-західний, до 4.1 м/с.

У Вінниці в п'ятницю очікується дощ. Температура вночі +8°, вдень +20°. Вітер північний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі +12°, вдень +23°, вітер мінливий, свіжий.

УНИАН
Завтра в Україні до +36° / УНІАН

У Харкові у п'ятницю гроза, температура вночі +17°, вдень +31°. Вітер мінливий, слабкий.

У Дніпрі на завтра синоптики ясну погодуй. Температура вночі +14°, вдень +34°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

У Сімферополі дощ з грозою. Температура вночі +19°, вдень +33°. Вітер мінливий, легкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично безхмарну погоду, температура вночі +22°, вдень +33°. Вітер мінливий, до 3.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, температура вночі +19°, вдень +34°, вітер мінливий, легкий.

На Київщині очікується різке похолодання 12 серпня

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +21°, вдень +35°. Вітер південний і південно-східний, слабкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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