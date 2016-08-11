У Києві завтра вдень до +16°, пройде дощ

19:00, 11 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 12 серпня, у столиці пройде дощ, температура повітря вдень +16°.

ua-travels.livejournal.com
У Києві завтра пройде дощ / ua-travels.livejournal.com

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +14°.

На Київщині очікується різке похолодання 12 серпня

Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:42, а зайде у 20:22.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в Україні до +36°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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