В Україні сьогодні до +36°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 12 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.
У столиці сьогодні дощ, удень +17°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.
На дорогах України очікуються дощі, температура до +35°
У Львові 12 серпня без опадів, температура повітря вдень +19°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю злива. Температура +20°. Вітер північний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +24°, вітер північний та північно-західний, до 8.9 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +31°, вітер мінливий, слабкий.
У Сімферополі сьогодні дощ з грозою. Температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.
У Краматорську в п'ятницю ясно, вдень +33°. Вітер мінливий, слабкий.
На Київщині очікується різке похолодання 12 серпня
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, до 3.7 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°