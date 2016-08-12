В Україні сьогодні до +36°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

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У столиці сьогодні дощ, удень +17°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

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У Львові 12 серпня без опадів, температура повітря вдень +19°. Вітер північний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні невелика хмарність. Температура повітря вдень +22°. Вітер північний та північно-західний, до 4.1 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці в п'ятницю злива. Температура +20°. Вітер північний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +24°, вітер північний та північно-західний, до 8.9 м/с.

В Україні сьогодні дощитиме / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +31°, вітер мінливий, слабкий.

У Сімферополі сьогодні дощ з грозою. Температура вдень +33°. Вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря +33°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +32°. Вітер мінливий, до 3.0 м/с.

У Краматорську в п'ятницю ясно, вдень +33°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +36°. Вітер східний та північно-східний, до 3.7 м/с.

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