Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +17°

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 серпня в столиці повітря прогріється до +17°, пройде дощ.

У Києві сьогодні пройде дощ / blog.drive24.co.uk

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, увечері - до +15°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:42, а зайде у 20:22.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

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