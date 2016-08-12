Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +17°

08:30, 12 серпня 2016
899
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 12 серпня в столиці повітря прогріється до +17°, пройде дощ.

blog.drive24.co.uk
У Києві сьогодні пройде дощ / blog.drive24.co.uk

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +17°, увечері - до +15°. Вітер північний та північно-західний, до 6.1 м/с.

На дорогах України очікуються дощі, температура до +35°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:42, а зайде у 20:22.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня в Україні вдень до +36°, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб
Завтра до України прийде похолодання - синоптик Завтра до України прийде похолодання - синоптик
Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб Через повені на півдні Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб
Сьогодні у Києві до +26°, без опадів Сьогодні у Києві до +26°, без опадів
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин