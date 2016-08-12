Сьогодні у південних, східних та більшості центральних областей подекуди град та шквали 15-20 м/с.

В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"12 серпня в більшості областей України грози, у центральних, Одеській областях та на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі; вдень у південних, східних та більшості центральних областей подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Крім того, по Києву та області 12 серпня очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

ДСНС закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 12 серпня, на Київщині очікується різка зміна погодних умов.