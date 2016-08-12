У Полтавській області через негоду знеструмлено більше півсотні населених пунктів

10:37, 12 серпня 2016
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Учора, 11 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 15-20 м/с, дощ, град), у п’яти районах області сталося відключення від електропостачання 51 населеного пункта та 262 трансформаторних підстанцій.

Югополис
На Полтавщині через негоду знеструмлено більше півсотні населених пунктів  / Югополис

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема в селищі міського типу Велика Багачка внаслідок шквального вітру повалено 3 дерева на проїжджу частину дороги.

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У Полтаві було повалено 3 дерева. По вулиці Садовій внаслідок падіння дерева заблоковано вихід з житлового будинку. По проспекту Першотравневому внаслідок падіння дерева було повалено 2 електроопори, одна з яких перекрила проїжджу частину дороги. По вулиці Кагамлика було перекрито проїжджу частину дороги.

В селищі міського типу Козельщина внаслідок сильної зливи підтоплено 2 приватних домогосподарства та 2 житлових будинки.

На відновлення електропостачання залучено 8 аварійних бригад, 8 одиниць техніки та 24 працівники ПАТ "Полтаваобленерго".

В ліквідації наслідків буревію брали участь 20 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголосили штормове попередження

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