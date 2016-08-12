У Тихому океані поблизу Вануату стався землетрус магнітудою 7,2 бали.

У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,2 бали / Strange sounds

Про це повідомила Геологічна служба США, передає The Guardian.

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Інформації про постраждалих або завданий збиток у результаті землетрусу на даний момент немає.

Рятувальники оголосили попередження про можливість цунамі, яке незабаром було скасовано.

Нагадаємо, у кінці липня землетрус магнітудою 7,7 стався біля Північних Маріанських островів у Тихому океані.