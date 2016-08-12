У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,2 бали

11:20, 12 серпня 2016
1003
0

У Тихому океані поблизу Вануату стався землетрус магнітудою 7,2 бали.

Strange sounds
У Тихому океані стався землетрус магнітудою 7,2 бали / Strange sounds

Про це повідомила Геологічна служба США, передає The Guardian.

Через проливні дощі в Індії обвалився міст, понад 20 осіб зникли безвісти (відео)

Інформації про постраждалих або завданий збиток у результаті землетрусу на даний момент немає.

Рятувальники оголосили попередження про можливість цунамі, яке незабаром було скасовано.

Нагадаємо, у кінці липня землетрус магнітудою 7,7 стався біля Північних Маріанських островів у Тихому океані.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб Кількість жертв виверження вулкана в Гватемалі зросла до 65 осіб
Північний захід Франції постраждав від повеней Північний захід Франції постраждав від повеней
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, температура до +30° (карта)
Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб Кількість жертв виверження вулкану у Гватемалі зросла до 62 осіб
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
74 %
759 мм
3.4 м/с
24 %
Стрічка новин