На вихідних в Україні пройдуть дощі, температура до +33° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у більшості областей похолодає, місцями пройдуть дощі.

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У столиці в суботу невелика хмарність, температура повітря вночі +11°, вдень +19°. У неділю без опадів, +14°...+25°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +21°. У неділю дощ, +12°...+23°.

Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +13°, вдень +23°. У неділю вночі +12°, вдень +25°, пройде дощ.

У Вінниці у невелика хмарність, температура повітря +10°...+21°. У неділю до +24°, без опадів.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +26°. У неділю також без опадів, температура +15°...+28°.

У Харкові в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +19°. У неділю +13°...+21° невелика хмарність.

Прогноз на 13 серпня / УНІАН

Пргоноз на 14 серпня / УНІАН

У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +13°, вдень +20°. У неділю хмарно, температура повітря +15°...+25°.

У Сімферополі завтра без опадів, +13°...+29°. У неділю +14°...+27°, сонячно.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +26°.

У Краматорську в суботу гроза, температура вночі +21°, вдень +28°. У неділю температура до +24°, можливий дощ.

У Сєвєродонецьку завтра дощ з грозою, температура вночі +22°, вдень +30°. У неділю +17°...+24°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +14°. У неділю невелика хмарність, вночі +9°, вдень +17°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +9°, вдень +21°. У неділю практично безхмарно, вночі +13°, вдень до +25°.

У Трускавці в суботу хмарно, температура +20°. У неділю температура вдень +25°, без опадів.

У Сваляві завтра невелика хмарність, +18°, у неділю сонячно, температура повітря +11° ...+21°.

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У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +26°.

У Бердянську в суботу без опадів, температура до +30°. У неділю температура до +26°, ясно.

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