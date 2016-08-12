На вихідних в Україні пройдуть дощі, температура до +33° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у більшості областей похолодає, місцями пройдуть дощі.
У столиці в суботу невелика хмарність, температура повітря вночі +11°, вдень +19°. У неділю без опадів, +14°...+25°.
В Україні сьогодні до +36°, у багатьох областях пройдуть дощі (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +21°. У неділю дощ, +12°...+23°.
Мешканцям Луцька синоптики обіцяють на вихідних невелику хмарність. Температура повітря в суботу вночі +13°, вдень +23°. У неділю вночі +12°, вдень +25°, пройде дощ.
У Вінниці у невелика хмарність, температура повітря +10°...+21°. У неділю до +24°, без опадів.
Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду, температура вночі +11°, вдень +26°. У неділю також без опадів, температура +15°...+28°.
У Харкові в суботу дощ, температура вночі +14°, вдень +19°. У неділю +13°...+21° невелика хмарність.
У Дніпрі в суботу злива. Температура вночі +13°, вдень +20°. У неділю хмарно, температура повітря +15°...+25°.
У Сімферополі завтра без опадів, +13°...+29°. У неділю +14°...+27°, сонячно.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють ясну погоду, температура вночі +16°, вдень +30°. У неділю будуть схожі погодні умови, температура підніметься до +26°.
У Краматорську в суботу гроза, температура вночі +21°, вдень +28°. У неділю температура до +24°, можливий дощ.
У Сєвєродонецьку завтра дощ з грозою, температура вночі +22°, вдень +30°. У неділю +17°...+24°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +14°. У неділю невелика хмарність, вночі +9°, вдень +17°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно, вночі +9°, вдень +21°. У неділю практично безхмарно, вночі +13°, вдень до +25°.
У Трускавці в суботу хмарно, температура +20°. У неділю температура вдень +25°, без опадів.
У Сваляві завтра невелика хмарність, +18°, у неділю сонячно, температура повітря +11° ...+21°.
В Україні на сьогодні оголосили штормове попередження
У Затоці на вихідних без опадів, повітря прогріється до +26°.
У Бердянську в суботу без опадів, температура до +30°. У неділю температура до +26°, ясно.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°