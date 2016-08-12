Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура до +34°
На українських дорогах температура підніметься до +34°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні дощі, температура до +24°. Завтра на цьому маршруті без опадів. Температура в суботу +19°...+26°. У неділю на одеському напрямку без опадів, +28°.
На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +15°... +21°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +23°. У неділю на цьому напрямку місцями очікуються опади, температура в дорозі +21°...+26°.
На вихідних в Україні пройдуть дощі, температура до +33° (карта)
На трасі Київ - Харків сьогодні дощі. Температура в дорозі +14°...+31°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +15°...+19°. У неділю без опадів, +25°.
На Маріупольському напрямку практично без опадів, температура +15°...+34°. Завтра по цьому маршруту місцями пройдуть дощі. У неділю малохмарно, до +27°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади. Температура в дорозі +15°... +20°. У суботу на цьому маршруті малохмарно. У неділю без опадів, температура до 26 градусів тепла.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+21°... +8°
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Дніпро+27°... +11°
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Донецьк+24°... +11°
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Житомир+20°... +8°
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Запоріжжя+25°... +13°
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Івано-Франківськ+22°... +9°
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Київ+20°... +10°
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Кіровоград+25°... +10°
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Луганськ+27°... +12°
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Луцьк+20°... +7°
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Львів+19°... +8°
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Миколаїв+28°... +13°
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Одеса+31°... +15°
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Полтава+23°... +10°
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Рівне+19°... +7°
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Сімферополь+25°... +14°
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Суми+19°... +7°
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Тернопіль+21°... +9°
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Харків+22°... +9°
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Херсон+28°... +15°
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Хмельницький+21°... +10°
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Черкаси+22°... +10°
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Чернігів+19°... +8°
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Чернівці+24°... +12°