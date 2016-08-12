Водіїв на дорогах України очікує дощова погода, температура до +34°

На українських дорогах температура підніметься до +34°, у багатьох регіонах пройдуть дощі.

На дорогах України очікуються дощі / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні дощі, температура до +24°. Завтра на цьому маршруті без опадів. Температура в суботу +19°...+26°. У неділю на одеському напрямку без опадів, +28°.

На трасі Київ - Ужгород сьогодні практично без опадів, температура у дорозі +15°... +21°. Завтра на цьому маршруті без опадів, температура до +23°. У неділю на цьому напрямку місцями очікуються опади, температура в дорозі +21°...+26°.

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На трасі Київ - Харків сьогодні дощі. Температура в дорозі +14°...+31°. Завтра подорожуючих по цьому маршруту будуть очікувати схожі погодні умови, температура +15°...+19°. У неділю без опадів, +25°.

На Маріупольському напрямку практично без опадів, температура +15°...+34°. Завтра по цьому маршруту місцями пройдуть дощі. У неділю малохмарно, до +27°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні очікуються опади. Температура в дорозі +15°... +20°. У суботу на цьому маршруті малохмарно. У неділю без опадів, температура до 26 градусів тепла.

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