На Сумщині удари блискавки призвели до пожеж

У четвер, 11 серпня, на території Сумщини спостерігалось різке погіршення погодних умов у вигляді сильного дощу з грозами.

REUTERS

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зокрема, о 19:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку за адресою: с. Дубовичі Кролевецького району.

Читайте також Під Одесою на фестивалі Z-Games від удару блискавки загинула людина

Як було встановлено, загорівся дах житлового будинку. Ще до прибуття пожежних підрозділів жителі села приступили до приборкання полум’я. Через сіно та утеплювач, які використовувались на горищі як утеплювач, вогонь швидко поширився.

О 20:07 вогнеборці локалізували загоряння на площі 25 кв. м, запобігши перекиданню вогню на житлові приміщенні та розташовані поруч літню кухню і сарай. А о 20:35 пожежу ліквідували.

За попередніми висновками фахівців, спричинив загоряння розряд блискавки.

З цієї ж причини сталася пожежа господарчої споруди у с. Михайлівка Буринського району. Повідомлення до рятувальників надійшло о 22:19.

Як було встановлено, на горищі сараю зберігалось сіно, тому вогонь швидко поширився. На допомогу господарці прибігли сусіди, які почали гасити пожежу підручними засобами.

О 22:45 вогнеборцям вдалось локалізували пожежу на площі 20 кв. м, а о 23:40 - ліквідувати. До гасіння залучалась одна одиниця спецтехніки, 3 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, було зафіксовано пошкодження лінії електромережі, що призвело до знеструмлення 8 населених пунктів Недригайлівського району. На місці працюють аварійні бригади районного підрозділу "Сумиобленерго".

Нагадаємо, 11 серпня внаслідок несприятливих погодних умов (пориви вітру 15-20 м/с, дощ, град), у п’яти районах області сталося відключення від електропостачання 51 населеного пункта та 262 трансформаторних підстанцій.