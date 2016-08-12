Лісову пожежу в Іспанії локалізовали за 9 днів
Лісову пожежу, яка почалася 3 серпня на іспанському острові Пальма, вдалося локалізувати.
Про це повідомив регіональний уряд, передає ТАСС.
Через лісову пожежу неподалік від Марселя евакуювали сотні людей (фоторепортаж)
У результаті пожежі було випалено понад 4,8 тис. га лісу.
Від вогню постраждали муніципалітет Ель-Пасо, а також Фуенкальєнте-де-ла-Пальма, Вілья-де-Масо і Лос-Льянос-де-Арідане. З пожежею борються близько 560 осіб, а також авіація.
Нагадаємо, на острові Пальма в середу, 3 серпня, розпочалася лісова пожежа, у результаті якої загинув лісник.
Поліція затримала 27-річного громадянина Німеччини, який зізнався в ненавмисному підпалі. За інформацією іспанських ЗМІ, він намагався спалити туалетний папір.
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