Лісову пожежу в Іспанії локалізовали за 9 днів

Лісову пожежу, яка почалася 3 серпня на іспанському острові Пальма, вдалося локалізувати.

REUTERS

Про це повідомив регіональний уряд, передає ТАСС.

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У результаті пожежі було випалено понад 4,8 тис. га лісу.

Від вогню постраждали муніципалітет Ель-Пасо, а також Фуенкальєнте-де-ла-Пальма, Вілья-де-Масо і Лос-Льянос-де-Арідане. З пожежею борються близько 560 осіб, а також авіація.

Нагадаємо, на острові Пальма в середу, 3 серпня, розпочалася лісова пожежа, у результаті якої загинув лісник.

Поліція затримала 27-річного громадянина Німеччини, який зізнався в ненавмисному підпалі. За інформацією іспанських ЗМІ, він намагався спалити туалетний папір.