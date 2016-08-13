Висока вода у США: стихія набирає шалених обертів, вулиці перетворилися на гірські потоки (фото, відео)

23:50, 13 серпня 2016
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Висока вода накрила південний схід США. 

REUTERS
REUTERS

Менш ніж за добу через сильні зливи з берегів вийшли десятки річок, йдеться в сюжеті ТСН.

У воді по самісінькі дахи опинилися тисячі будинків. Люди вибиралися через горища. Кажуть, сподівалися пересидіти негоду вдома, але стихія набирала обертів із неймовірною швидкістю. Вулиці перетворювалися на гірські потоки. Вода крізь щілини просочувалася всередину.

Багатьох негода застала прямо в дорозі. Рятувальникам доводилося витягати людей із вікон машин. "Я лише просив їх не панікувати. Казав, що я тут і допоможу вибратися з цього потоку води і врятую", - розповідає один із надзвичайників.

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Напередодні метеорологи попереджали про сильні зливи. Казали, що може випасти майже півметра опадів. Та масштабів можливої стихії люди не усвідомили, допоки велика вода не дісталася їхнього порогу. Як наслідок, двоє чоловіків загинули, доля ще кількох невідома. Сильний потік збивав людей із ніг і відносив течією.

REUTERS
REUTERS

У Луїзіані з берегів вийшло одразу кілька річок. Без світла опинилися сотні міст та селищ. У штаті оголошено надзвичайний стан. Тепер негода насувається на сусідні штати Міссісіпі та Алабама. Влада просить місцевих не випробовувати долю й до стихії готуватися завчасно.

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