Повінь в американському штаті Луїзіана забрала життя 3 осіб (відео)

09:48, 14 серпня 2016
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Щонайменше три людини загинули в результаті масштабної повені в американському штаті Луїзіана.

REUTERS
REUTERS

За даними місцевих чиновників, серед загиблих жінка 30 років, яка їхала з чоловіком і матір'ю, коли їх автомобіль віднесло водою, повідомляє 112.ua з посиланням на CNN.

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Губернатор Луїзіани Джон Біл Едвардс назвав найсильнішу повінь "по-справжньому історичною подією", яка не закінчиться найближчим часом.

It's not stopping any time soon. #flooding #louisiana #notcool #staysafe

Відео опубліковано Sarah M (@smoran715)

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Відео опубліковано Michael Shaffer⚽️ (@m_shaffer94)

Крім цього, він оголосив надзвичайний стан у штаті. Він залишається в силі до 10 вересня.

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