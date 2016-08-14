Повінь в американському штаті Луїзіана забрала життя 3 осіб (відео)

Щонайменше три людини загинули в результаті масштабної повені в американському штаті Луїзіана.

REUTERS

За даними місцевих чиновників, серед загиблих жінка 30 років, яка їхала з чоловіком і матір'ю, коли їх автомобіль віднесло водою, повідомляє 112.ua з посиланням на CNN.

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Губернатор Луїзіани Джон Біл Едвардс назвав найсильнішу повінь "по-справжньому історичною подією", яка не закінчиться найближчим часом.

It's not stopping any time soon. #flooding #louisiana #notcool #staysafe Відео опубліковано Sarah M (@smoran715) Сер 12 2016 о 6:41 PDT

#news #weather #flooding #water #rain Відео опубліковано Michael Shaffer⚽️ (@m_shaffer94) Сер 12 2016 о 7:57 PDT

Крім цього, він оголосив надзвичайний стан у штаті. Він залишається в силі до 10 вересня.