Повінь в американському штаті Луїзіана забрала життя 3 осіб (відео)
Щонайменше три людини загинули в результаті масштабної повені в американському штаті Луїзіана.
За даними місцевих чиновників, серед загиблих жінка 30 років, яка їхала з чоловіком і матір'ю, коли їх автомобіль віднесло водою, повідомляє 112.ua з посиланням на CNN.
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Губернатор Луїзіани Джон Біл Едвардс назвав найсильнішу повінь "по-справжньому історичною подією", яка не закінчиться найближчим часом.
Крім цього, він оголосив надзвичайний стан у штаті. Він залишається в силі до 10 вересня.
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