Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку
Наступними днями у південних та східних регіонах країни утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
«14-19 серпня у більшості південних, Луганській та Донецькій областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - сказано в повідомленні.
У результаті лісових пожеж на Мадейрі загинули троє людей
Рятувальники відзначають, що основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах є випалювання сухої рослинності, недотримання громадянами правил пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах і на торфовищах, порушення правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт.
«Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає Вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках. Адже масштабні загорання можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей: спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісові насадження», - підкреслили в ДСНС.
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