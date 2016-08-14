Українців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

Наступними днями у південних та східних регіонах країни утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

В Україні зберігається ризик виникнення пожеж в екосистемах / galinfo.com.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«14-19 серпня у більшості південних, Луганській та Донецькій областях утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», - сказано в повідомленні.

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Рятувальники відзначають, що основними причинами виникнення пожеж у природних екосистемах є випалювання сухої рослинності, недотримання громадянами правил пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах і на торфовищах, порушення правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт.

«Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає Вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Не випалюйте суху траву та сміття на присадибних ділянках. Адже масштабні загорання можуть мати негативні наслідки як для навколишнього середовища, так і для людей: спричинити пожежі будівель, знищити лінії електромереж, газо- та нафтопроводів, лісові насадження», - підкреслили в ДСНС.