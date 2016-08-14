В Луїзіані через масштабну повінь евакуйовані тисячі місцевих жителів

У США щонайменше три людини загинули і тисячі були змушені залишити свої будинки в результаті повені в штаті Луїзіана на півдні країни.

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Для евакуації місцевих жителів Національна гвардія і рятувальні команди використовують вертольоти, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Зливи почалися в Луїзіані у п'ятницю і продовжувалися всі вихідні.

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У багатьох населених пунктах вода продовжує прибувати. Деякі жителі повідомляють, що все навколо кишить зміями.

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Губернатор Луїзіани Джон Біл Едвардс ввів у штаті надзвичайний стан, назвавши нинішню повінь безпрецедентною. Повідомляється, що Едвардса з сім'єю також довелося евакуювати рятувальникам, після того як вода затопила підвал його будинку.

Негода зачепила і сусідні з Луїзіаною штати Алабама і Міссісіпі.

У ряді графств штату Міссісіпі влада також оголосила надзвичайний стан.