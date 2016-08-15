Сьогодні в Україні до +29°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 15 серпня, в Україні вдень до +29°, у деяких регіонах пройдуть дощі.
У столиці без опадів, удень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.
На Сумщині удари блискавки призвели до пожеж
У Львові 15 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, до 4.2 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура +22°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.
Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.
У Харкові без опадів. Температура до +22°, вітер західний, помірний.
У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.
У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +25°. Вітер західний та південно-західний, до 6.7 м/с.
У Краматорську в понеділок ясно, удень +24°. Вітер мінливий, слабкий.
В Луїзіані через масштабну повінь евакуйовані тисячі місцевих жителів
У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +26°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+34°... +22°
-
Донецьк+37°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+35°... +23°
-
Івано-Франківськ+22°... +14°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+29°... +21°
-
Луганськ+36°... +22°
-
Луцьк+25°... +17°
-
Львів+23°... +15°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+30°... +19°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+32°... +19°
-
Суми+29°... +18°
-
Тернопіль+22°... +15°
-
Харків+31°... +21°
-
Херсон+33°... +20°
-
Хмельницький+23°... +16°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+27°... +18°
-
Чернівці+23°... +15°