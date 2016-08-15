Сьогодні в Україні до +29°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

08:06, 15 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 15 серпня, в Україні вдень до +29°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

panoramio.com, Геннадий Казакевич
В Україні сьогодні практично без опадів / panoramio.com Геннадій Казакевич

У столиці без опадів, удень +23°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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У Львові 15 серпня невелика хмарність, температура повітря вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку сьогодні малохмарно. Температура повітря вдень +22°. Вітер західний та північно-західний, до 4.2 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у понеділок без опадів. Температура +22°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на сьогодні обіцяють малохмарну погоду, температура вдень +29°, вітер мінливий, до 4.2 м/с.

УНИАН
В Україні сьогодні до +29° / УНІАН

У Харкові без опадів. Температура до +22°, вітер західний, помірний.

У Сімферополі сьогодні невелика хмарність. Температура вдень +29°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

У Дніпрі очікується практично безхмарна погода. Температура повітря +26°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють невелику хмарність, температура вдень +25°. Вітер західний та південно-західний, до 6.7 м/с.

У Краматорську в понеділок ясно, удень +24°. Вітер мінливий, слабкий.

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У Сєвєродонецьку сьогодні без опадів, температура вдень +26°. Вітер західний та південно-західний, до 6.5 м/с.

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