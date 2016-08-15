У Києві сьогодні вдень температура підніметься до +23°, без опадів

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок,15 серпня, у столиці повітря прогріється до +23°, опадів не очікується.

У столиці без опадів / gloss.ua

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, увечері - до +17°. Вітер західний та північно-західний, до 5.4 м/с.

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Сьогодні сонце в столиці зійшло у 05:47, а зайде у 20:16.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня в Україні вдень до +29°, у деяких регіонах пройдуть дощі.

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