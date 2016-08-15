Через повінь у М'янмі загинули 8 осіб

Щонайменше 8 людей загинули в М'янмі через повені, майже півмільйона людей були евакуйовані.

Reuters

Через безперервну з 30 липня зливу в дев'яти районах М'янми почалися повені, повідомляє агентство Anadolu.

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Міністерство соціального забезпечення країни підтвердило загибель 8 осіб. Крім того, рятувальникам довелося евакуювати понад 430 тис. людей.

Відзначається, що в деяких регіонах рівень води знижується, але на півдні країни масштаб повеней тільки збільшується.

У минулому році від повеней у М'янмі загинули майже 100 осіб, усього від стихії постраждали близько мільйона людей.

Нагадаємо, у США щонайменше три людини загинули і тисячі були змушені покинути свої будинки в результаті повені в штаті Луїзіана на півдні країни.