Через повінь у М'янмі загинули 8 осіб
Щонайменше 8 людей загинули в М'янмі через повені, майже півмільйона людей були евакуйовані.
Через безперервну з 30 липня зливу в дев'яти районах М'янми почалися повені, повідомляє агентство Anadolu.
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Міністерство соціального забезпечення країни підтвердило загибель 8 осіб. Крім того, рятувальникам довелося евакуювати понад 430 тис. людей.
Відзначається, що в деяких регіонах рівень води знижується, але на півдні країни масштаб повеней тільки збільшується.
У минулому році від повеней у М'янмі загинули майже 100 осіб, усього від стихії постраждали близько мільйона людей.
Нагадаємо, у США щонайменше три людини загинули і тисячі були змушені покинути свої будинки в результаті повені в штаті Луїзіана на півдні країни.
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