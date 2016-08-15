Погода на тиждень: в Україні до +34°, практично без опадів

10:26, 15 серпня 2016
1058
0

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +34°.

7-themes.com
Цього тижня в Україні практично без опадів / 7-themes.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +29°.

Сьогодні в Україні до +29°, у західних областях пройдуть дощі (карта)

У вівторок, 16 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, у центральних областях пройдуть дощі. Температура вдень +19°...+30°.

У середу, 17 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +8°...+17°, вдень до +32°.

У четвер на півночі очікуються дощі, вночі +12°...+18°, вдень до +32°.

У п'ятницю в деяких областях України пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +25°...+34°.

В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +15°...+19°, вдень до +34°.

У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +15°...+20°, вдень до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Північ Китаю накрила піщана буря (відео) Північ Китаю накрила піщана буря (відео)
Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео) Лісова пожежа в Каліфорнії знищила понад 3 000 гектарів лісу (відео)
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта) В Україні сьогодні буде спекотно, можливі опади на сході (карта)
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин