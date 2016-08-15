Погода на тиждень: в Україні до +34°, практично без опадів
Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +34°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +29°.
Сьогодні в Україні до +29°, у західних областях пройдуть дощі (карта)
У вівторок, 16 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, у центральних областях пройдуть дощі. Температура вдень +19°...+30°.
У середу, 17 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +8°...+17°, вдень до +32°.
У четвер на півночі очікуються дощі, вночі +12°...+18°, вдень до +32°.
У п'ятницю в деяких областях України пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +25°...+34°.
В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +15°...+19°, вдень до +34°.
У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +15°...+20°, вдень до +34°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°