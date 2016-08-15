Погода на тиждень: в Україні до +34°, практично без опадів

Цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +34°.

Цього тижня в Україні практично без опадів / 7-themes.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, у понеділок в Україні практично без опадів, температура вдень підніметься до +29°.

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У вівторок, 16 серпня, в Україні очікується малохмарна погода, у центральних областях пройдуть дощі. Температура вдень +19°...+30°.

У середу, 17 серпня, у більшості українських областей без опадів. Температура вночі +8°...+17°, вдень до +32°.

У четвер на півночі очікуються дощі, вночі +12°...+18°, вдень до +32°.

У п'ятницю в деяких областях України пройдуть дощі. Прогнозована температура повітря по країні удень +25°...+34°.

В суботу в Україні опадів не очікується. Температура вночі +15°...+19°, вдень до +34°.

У неділю в більшості областей сонячно, температура вночі +15°...+20°, вдень до +34°.

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