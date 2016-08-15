У Судані в результаті повеней загинули 100 осіб

11:24, 15 серпня 2016
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У результаті проливних дощів в Судані загинули 100 людей, тисячі будинків зруйновано.

Reuters
Reuters

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на групи допомоги в країні.

Суданське товариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця повідомило, що в неділю 25 осіб загинули на сході країни, повінь зруйнувала близько 8 тис. будинків.

В Луїзіані через масштабну повінь евакуйовані тисячі місцевих жителів

За даними організації, усього від повеней загинули не менше 100 осіб.

Багато людей були змушені покинути свої будинки, оскільки річки вийшли з берегів, затоплюючи цілі села. Постраждалі ховалися в імпровізованих хатинках на схилах пагорбів.

Нагадаємо, щонайменше 8 людей загинули в М'янмі через повені майже півмільйона людей були евакуйовані.

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