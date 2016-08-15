У Москві побитий добовий рекорд по кількості опадів 129-річної давності.

У Москві за добу випала рекордна кількість опадів / vk.com/ Москва 24

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російський Гідрометцентр.

Читайте також На Сумщині удари блискавки призвели до пожеж

"На станції ВДНГ з початку доби 15 серпня відмічено 48 мм - це поки новий історичний рекорд для середини серпня, попередній з кількістю опадів 25,2 мм відмічався в 1887 році", - сказали в метеослужбі.

Повідомляється, що циклон з південно-сходу приніс чимало опадів і в інші регіони центральної Росії. Найбільше дісталося Курській і Орловській областям. Там за минулу добу випало близько 80 мм опадів, у Білгородській області кількість опадів становила 55 мм, що теж відноситься до розряду сильних дощів.

Нагадаємо, у результаті проливних дощів в Судані загинули 100 людей, тисячі будинків зруйновано.