На українських дорогах температура підніметься до +29°, місцями очікуються дощі
Сьогодні та у вівторок на дорогах України температура підніметься до +29°, місцями пройдуть дощі.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +23°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +29°, місцями пройдуть дощі.
На трасі Київ - Ужгород у понеділок очікуються опади, температура в дорозі +18° ... +24°. У вівторок невелика хмарність, температура до +23°.
Погода на тиждень: в Україні до +34°, практично без опадів
За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +29°.
У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +24°. 16 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +21°... +23°.
За маршрутом Київ - Чернівці в Чернівецькій області очікується дощ з грозою, температура +21° ... +23°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до +22°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+23°... +18°
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Дніпро+34°... +22°
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Донецьк+37°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+35°... +23°
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Івано-Франківськ+22°... +14°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+29°... +21°
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Луганськ+36°... +22°
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Луцьк+25°... +17°
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Львів+23°... +15°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +19°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+32°... +19°
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Суми+29°... +18°
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Тернопіль+22°... +15°
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Харків+31°... +21°
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Херсон+33°... +20°
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Хмельницький+23°... +16°
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Черкаси+28°... +19°
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Чернігів+27°... +18°
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Чернівці+23°... +15°