На українських дорогах температура підніметься до +29°, місцями очікуються дощі

Сьогодні та у вівторок на дорогах України температура підніметься до +29°, місцями пройдуть дощі.

На українських дорогах до +29° / galleryua.com

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса без опадів. Температура +23°... +29°. Завтра на цьому маршруті температура до +29°, місцями пройдуть дощі.

На трасі Київ - Ужгород у понеділок очікуються опади, температура в дорозі +18° ... +24°. У вівторок невелика хмарність, температура до +23°.

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За маршрутом Київ - Маріуполь температура підніметься до +28°, малохмарно. Завтра на даному маршруті без опадів, температура до +29°.

У напрямку Харкова сьогодні малохмарно. Температура в дорозі до +24°. 16 серпня подорожуючих за цим маршрутом буде очікувати невелика хмарність, температура +21°... +23°.

За маршрутом Київ - Чернівці в Чернівецькій області очікується дощ з грозою, температура +21° ... +23°. За даним напрямом у вівторок без опадів, температура до +22°.

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