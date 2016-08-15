На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води

14:27, 15 серпня 2016
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Сьогодні, 15 серпня, на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м.

река Мжа / Sergiy Shyrokykh/panoramio.com
На річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води / Sergiy Shyrokykh/panoramio.com

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"Вдень та ввечерi 15 серпня внаслідок опадів на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м. У мiсцях проходження сильних злив - формування значного місцевого стоку та селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні буде практично без опадів, температура підніметься до +34°.

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