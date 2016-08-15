У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 4 тисячі осіб (фото, відео)

15:01, 15 серпня 2016
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На півночі штату Каліфорнія (США) через лісову пожежу евакуювали 4 тисячі осіб.

twitter.com @ilike_mike
У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 4 тисячі осіб / twitter.com @ilike_mike

Про це повідомляє CNN з посиланням на Департамент лісового господарства Каліфорнії. Пожежа сталася приблизно в 209 км на північ від Сан-Франциско.

Лісову пожежу в Іспанії локалізовали за 9 днів

Зараз тисячам будівель загрожує вогонь. Пожежа вже знищила 10 будинків і пошкодила 100 інших будівель.

З вогнем борються близько 800 пожежників, їхню роботу ускладнює сильний вітер і суха погода.

Нагадаємо, у Франції евакуювали сотні людей через лісову пожежу.

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