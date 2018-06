У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 4 тисячі осіб (фото, відео)

Про це повідомляє CNN з посиланням на Департамент лісового господарства Каліфорнії. Пожежа сталася приблизно в 209 км на північ від Сан-Франциско.

Зараз тисячам будівель загрожує вогонь. Пожежа вже знищила 10 будинків і пошкодила 100 інших будівель.

З вогнем борються близько 800 пожежників, їхню роботу ускладнює сильний вітер і суха погода.

Firefighters putting up an amazing fight this afternoon in Lower Lake. There are structural losses. #ClaytonFire pic.twitter.com/eZsSzzVTgg