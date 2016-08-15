У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали 4 тисячі осіб (фото, відео)
На півночі штату Каліфорнія (США) через лісову пожежу евакуювали 4 тисячі осіб.
Про це повідомляє CNN з посиланням на Департамент лісового господарства Каліфорнії. Пожежа сталася приблизно в 209 км на північ від Сан-Франциско.
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Зараз тисячам будівель загрожує вогонь. Пожежа вже знищила 10 будинків і пошкодила 100 інших будівель.
З вогнем борються близько 800 пожежників, їхню роботу ускладнює сильний вітер і суха погода.
Firefighters putting up an amazing fight this afternoon in Lower Lake. There are structural losses. #ClaytonFire pic.twitter.com/eZsSzzVTgg— Mike McGuire (@ilike_mike) August 15, 2016
Firefighters work to save remaining homes in Lower Lake neighborhood ravaged by #ClaytonFire pic.twitter.com/uZyNYb4EWA— Evan Sernoffsky (@EvanSernoffsky) August 14, 2016
Нагадаємо, у Франції евакуювали сотні людей через лісову пожежу.
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