Завтра в Україні до +29°, місцями пройдуть дощі (карта)

18:30, 15 серпня 2016
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Згідно з даними Погода УНІАН, 16 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +29°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

Sergey Zozula, panoramio
В Україні завтра практично без опадів / Sergey Zozula, panoramio

У Києві завтра без опадів, вночі +11°, вдень +22°. Вітер західний, до 2.9 м/с.

Погода на тиждень: в Україні до +34°, практично без опадів

У Львові 16 серпня невелика хмарність, вночі +10 градусів, удень +19°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

У Луцьку завтра малохмарно. Температура повітря вночі +10 градусів, удень +22°. Вітер західний, до 4,4 м/с.

У Вінниці у вівторок без опадів. Температура вночі +10 градусів, удень +21°. Вітер західний та північно-західний, слабкий.

Одеситам на завтра обіцяють сонячну погоду. Температура вночі +15°, вдень +29°, вітер мінливий, легкий.

УНИАН
В Україні завтра до +29° / УНІАН

У Харкові у вівторок дощ, температура вночі +14°, вдень +23°. Вітер мінливий, легкий.

У Дніпрі на завтра синоптики прогнозують ясну погоду. Температура вночі +15°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 2.7 м/с.

У Сімферополі без опадів. Температура вночі +16°, вдень +29°. Вітер мінливий, слабкий.

Жителям Маріуполя обіцяють практично сонячну погоду, температура вночі +18°, вдень +28°. Вітер мінливий, до 3.1 м/с.

У Краматорську у вівторок хмарно з проясненнями, температура вночі +14°, вдень +26°, вітер мінливий, легкий.

На українських дорогах температура підніметься до +29°, місцями очікуються дощі

У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно. Температура вночі +14°, вдень +27°. Вітер мінливий, легкий.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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