У вівторок, 16 серпня, в Україні місцями град та шквали 15-20 м/с.

В Україні оголосили штормове попередження на 16 серпня / otzyv.ru

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"16 серпня вночі в Карпатському регіоні, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях, вдень на більшій частині України грози, окрім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с, у південній частині та в центральних областях вдень подекуди сильні дощі та шквали 24 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня на річках Закарпаття очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,0 м.