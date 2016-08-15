У столиці завтра без опадів, вдень температура підніметься до +22°

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 серпня, у Києві без опадів, температура повітря вдень +22°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +17°.

Читайте також На українських дорогах температура підніметься до +29°, місцями очікуються дощі

Вітер західний, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:48, а зайде у 20:14.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +29°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

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