У столиці завтра без опадів, вдень температура підніметься до +22°

19:00, 15 серпня 2016
1141
0

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 16 серпня, у Києві без опадів, температура повітря вдень +22°.

УНИАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря трохи знизиться - до +17°.

На українських дорогах температура підніметься до +29°, місцями очікуються дощі

Вітер західний, до 2.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 05:48, а зайде у 20:14.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня в Україні стовпчик термометра підніметься до +29°, у деяких областях синоптики прогнозують дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра без опадів, температура до +28° У Києві завтра без опадів, температура до +28°
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках України
Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб Жертвами повеней і зсувів у М'янмі стали 11 осіб
Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули Повені у В'єтнамі: 7 людей загинули
В Києві сьогодні без опадів, температура до +24° В Києві сьогодні без опадів, температура до +24°
Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз) Завтра на заході України дощі з грозами, на сході температура до +33° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 28 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
81 %
761 мм
5.2 м/с
61 %
Стрічка новин