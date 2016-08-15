У Москві близько 200 осіб евакуйовано з напівзатопленого транспорту
Московські рятувальники евакуювали близько 200 осіб з напівзатоплених легкових автомобілів, рейсового автобуса і маршрутного таксі в декількох районах Москви.
Про це повідомляє прес-служба МНС. Як повідомляє відомство, річка Яуза вийшла з берегів на північному сході міста на Сільськогосподарській вулиці, в результаті чого кілька автомобілів виявилися частково затоплені.
У Москві за добу випала рекордна кількість опадів
За інформацією прес-служби ДІБДД, поліція перекрила рух на ділянці 2-го Ростокінського мосту через Яузу через вихід річки з берегів.
За прогнозами порталу "Яндекс.Пробки", сильні зливи можуть призвести до серйозних ускладнень руху в Москві у вечірні години понеділка, до 19:00 пробки можуть досягти дев'яти балів.
На даний час у "Мосводосток" надійшло понад 250 заявок про підтоплення, повідомляють в компанії, передає Бі-бі-сі.
Користувачі соцмереж викладають фотографії і відео затоплених вулиць, на яких видно автомобілі, а також затоплені тунелі і пішохідні переходи.
При цьому в мерії Москви повідомляють, що аномальні зливи не вплинули на роботу систем життєзабезпечення міста.
В Москві, а також в інших регіонах Центрального федерального округу (крім Смоленської і Калузької областей) оголошено "помаранчевий" рівень небезпеки у зв'язку з дощами, йдеться в повідомленні Гідрометцентру Росії.
У відомстві зазначають, що дощі в Москві виявилися рекордними для середини серпня: попередній рекорд за кількістю опадів 25,2 мм відзначався в 1887 році.
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