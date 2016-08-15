Дев'ять людей загинули в результаті землетрусу на півдні Перу

Щонайменше дев'ять людей загинули і близько 40 отримали поранення в результаті землетрусу в гірській провінції Арекіпа на півдні Перу.

bbc.com

Як передає Російська служба Бі-Бі-Сі, серед загиблих був 66-річний американський турист.

В результаті підземних поштовхів магнітудою 5,4 було зруйновано близько 80 будинків, заблоковані дороги, кілька населених пунктів залишилися без електрики.

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Як повідомляє Геофізичний інститут Перу, епіцентр землетрусу знаходився в 10 км від міста Чивай на глибині близько 8 км.

До місця НП прибули групи рятувальників, які організовують тимчасові укриття для постраждалих.

Найбільш сильно постраждало гірське селище Янке, в якому зруйновано 60% будинків.

Найсильніший землетрус в Перу за останні роки стався в серпні 2007 року, коли в результаті підземних поштовхів магнітудою 7,9 загинули 595 осіб.