Липень-2016 став найспекотнішим місяцем за всю історію метеоспостережень

За даними NASA, липень 2016 року став найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію метеорологічних спостережень, тобто за останні 136 років.

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Про це повідомив журналістам головний кліматолог NASA Гевін Шмідт, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Аерокосмічне агентство США підрахувало, що середня температура в липні цього року була на 0,84 градуси за Цельсієм вище ніж середня за 1950-1980-ті роки і на 0,18 градуси вище за попередні рекордні місяці - липень 2011 року та липень 2015 року. У ці два місяці глобальна температура була майже однаковою.

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У п'ятірку рекордно спекотних місяців, за даними NASA, входять також липень 2009 року та серпень 2014 року - тобто, рекорди в останні роки постійно ставляться. При цьому тільки липень 2015 року припав на період Ель Ніньо - природного потепління ділянок Тихого океану, яке відбувається раз на кілька років та істотно впливає на клімат на Землі.

Значна частина вчених вважає причиною потепління на планеті викиди парникових газів від спалювання викопного палива. Втім, єдиної думки щодо причин зміни клімату вчені не досягли, хоча сама зміна для них є очевидною.

"Лякає те, що ми входимо в епоху, коли кожний наступний місяць або рік буде рекордно спекотним, а інше буде вважатися сюрпризом", - цитує агентство Ассошіейтед прес кліматолога Кріса Філда із Стенфордського університету.